Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle: cachet da urlo e frecciata di Selvaggia Lucarelli

Barbara D'Urso farà il suo ritorno in tv come " ballerina per una notte " nella seconda puntata di Ballando con le Stelle , che andrà in onda in prime time sabato 5 ottobre su Rai1 . L'apparizione dell'ex volto Mediaset ha suscitato una grande attenzione, soprattutto per il cachet che percepirà. Secondo indiscrezioni, la cifra che potrebbe percepire Barbara sarebbe intorno ai 70mila euro per una sola serata. La sua performance, che durerà circa 15 minuti , includerà un'esibizione con un ballerino professionista, seguita dal giudizio della giuria, a cui potrebbero seguire anche ulteriori siparietti?.

La scelta di Milly Carlucci di avere Barbara D'Urso nel dancing show se da un lato è stata definita 'un colpaccio' mediatico, dall'altro ha dato il via a nuove speculazioni sui possibili futuri progetti per la conduttrice in Rai.

Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle: le indiscrezioni e la battuta di Selvaggia Lucarelli

Secondo quanto riportato da Dagospia, l'apparizione di Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle sarebbe vista da molti come una vendetta strategica della Rai nei confronti di Mediaset, legata a dinamiche politiche e televisive. "È una vendetta con l'ok di Giorgia Meloni dopo l'incontro di Marina Berlusconi con Draghi. Dopo l'invito di Maria Rosaria Boccia a CartaBianca e dopo i famosi fuorionda di Striscia la notizia su Andrea Giambruno", si legge sul popolare portale, insinuando così un botta e risposta tra le reti televisive. Nelle scorse ore anche Selvaggia Lucarelli ha ironizzato sull'arrivo di Barbara d'Urso al dancing show. "Sabato non ci sono purtroppo, so che dispiacerà alla ballerina per una notte, però sono cose che capitano. Lei fa danza, io faccio pilates. Ognuno ha i suoi impegni, improrogabili per giunta! Seh.. Le piacerebbe!”, ha dichiarato la giurta nel corso dell'ultima puntata de La volta buona, il format condotto da Caterina Balivo in day time su Rai1.