"Federica Nargi trattata male": la confessione dopo Ballando con le Stelle

Federica Nargi, l'aneddoto sulla figlia e lo sketch con Sonia Bruganelli

In Ballando Segreto, gli autori mostrano come si preparano gli aspiranti ballerini, includendo interviste condotte da Milly Carlucci, e consentendo così ai fan del programma di conoscere meglio i protagonisti ed i retroscena della trasmissione in onda il sabato sera su Rai1. Nelle scorse ore la moglie di Alessandro Matri ha condiviso sui suoi social il divertente video che la riguarda, spiegando: "Finita l'esibizione, sono tornata dietro le quinte e c'era mia figlia piccola che piangeva (Beatrice, ndr) disperata in videochiamata... Mi ha detto: "Il tuo maestro ti ha trattata male nella clip". Non ricordo nemmeno cosa mi avesse detto Luca". Poi ha proseguito: "E poi ... il signore con gli occhiali (Guillermo Mariotto, ndr) ti ha trattata male dopo il ballo. Io le ho detto "No, amore, non ti preoccupare... Non hai ancora visto niente"". Nel mentre si lavora duro in sala prove in vista della seconda puntata di Ballando con le Stelle. Federica Nargi ha pubblicato su Instagram la sua visita a Sonia Bruganelli che, fingendo di essere arrabbiata le ha detto: "Le tue bambine hanno ragione... Il tuo ballerino ti tratta male!". Parole che hanno trovato l'immediato commento della Nargi: "In realtà mi ama tanto".