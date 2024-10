Ballando con le Stelle: lite Barbara d'Urso-Selvaggia Lucarelli, la Nargi commuove Matri

La seconda puntata di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 5 ottobre in prima serata su Rai1 ha sicuramente lasciato il segno, con momenti di grande spettacolo e diverse dinamiche accese, come spesso accade nel celebre dancing show condotto da Milly Carlucci . Uno dei colpi di scena più attesi è stato l'arrivo in pista di Barbara D'Urso . L'ex conduttrice Mediaset che ha fatto il suo debutto nel programma dopo anni di conduzione su Canale 5. L'ex presentatrice di Pomeriggio Cinque è stata al centro della scena con alcuni video che hanno introdotto la sua esibizione, rendendo l'atmosfera più vivace fin dall'inizio.

Ballando con le Stelle, Barbara d'Urso e il botta e risposta con Selvaggia Lucarelli

"Che significa tv trash? Quello che fa la D'Urso è trash, quell'altro no, questo è trash e quello no. Vorrei capire, il trash non c'è più, io non sono più in tv e il trash è sparito", ha affermato Barbara d'Urso in una sua clip introduttiva. Poi ha proseguito parlando del suo metodo per le luci: "Ho lanciato una moda adesso le usano tutti". Parlando con la Carlucci, Selvaggia Lucarelli ha poi ironizzato: "Stasera tra te e lei (Barbara d'Urso, ndr) qui fuori c'è il generatore di Chernobyl". Durante la performance dell'ex volto Mediaset, Selvaggia ha scelto di farsi sosituire da un suo cartonato, ma subito dopo si è dato il via allo scontro definitivo tra la giurata e la d'Urso. Scherzando, la prima ha detto: "Da quante querele non ci vediamo", "Quante cose da querela hai detto tu?" è stata la risposta di Barbara. Poi la situazione si è calmata e tutto è tornato nei toni dell'ironia con Lucarelli che le ha detto "Mi piacerebbe continuare a vederti ballare, basta che non presenti", "Questo non sarà possibile" è stata l'immediata risposta della d'Urso.