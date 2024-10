Ballando con le Stelle, anticipazioni: Caressa e Benedetta Parodi 'ballerini per una notte'

Fabio Caressa e Benedetta Parodi saranno i ballerini per una notte della terza puntata di Ballando con le Stelle , che andrà in onda sabato 12 ottobre in prima serata su Rai 1. Il cronista sportivo e la giornalista, molto conosciuti e amati dal pubblico televisivo, si metteranno alla prova sul palco per guadagnare il famoso "tesoretto". Questo punteggio bonus potrà essere assegnato a una delle tredici coppie in gara, dando un vantaggio in classifica. Dopo il grande successo di Barbara D'Urso nella puntata precedente, la serata si preannuncia piena di emozioni e spettacolo.

Ballando con le stelle, Fabio Caressa e Benedetta Parodi tra calcio e cucina

La partecipazione di Fabio Caressa e Benedetta Parodi è stata annunciata da Milly Carlucci, attraverso i canali social del dancing show: "Amici di Ballando con le Stelle, vi voglio annunciare i due grandi protagonisti di questa terza puntata, perché abbiamo due ballerini per una notte. O forse dovrei dire uno perché in realtà è una coppia. Non è semplicemente una coppia di ballo, ma è una coppia nella vita. Trattasi di Fabio Caressa e Benedetta Parodi; quindi è un gioco in famiglia tra calcio, cucina. Insomma, tutto questo fantastico mondo che è della famiglia Caressa-Parodi, che noi vi portiamo in pista". Il giornalista sportivo legato a Sky ha partecipato insieme alla figlia Eleonora alla scorsa edizione di Pechino Express. I due hanno fatto di recente il loro ingresso anche nel mondo di Striscia La Notizia con la rubrica "Gli Oscar dei Caressas". Benedetta Parodi è attualmente impegnata nella conduzione della dodicesima edizione di Bake Off Italia – Dolci In Forno, in onda su Real Time ogni venerdì sera.