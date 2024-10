Ballando con le Stelle: Federica Pellegrini da censura, Nargi regina di stile

Ballando con le Stelle: lo zero a Paolantoni, Palali e Ossini convincono

I primi a scendere in pista nella quarta puntata di Ballando con le Stelle sono stati Furkan Palali ed Erica Martinelli, che si sono esibiti in un charleston, ricevendo entusiastici applausi dalla giuria. A seguire Francesco Paolantoni, in coppia con Anastasia Kuzmina, si è esibito in un pezzo di modern. Pur ricevendo elogi da Alberto Matano per il messaggio della performance, il ballo in sé non ha convinto la giuria, con Smith e Lucarelli che hanno criticato l’espressione monotona del comico.

Selvaggia, in particolare, ha assegnato un severo 0, in risposta alle precedenti critiche di Francesco sulla giuria. La quarta coppia che si esibita è stata quella di Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen, che hanno impressionato tutti, dimostrando una notevole crescita, tanto che Mariotto ha assegnato un 10, paragonando la performance ai tempi del successo sul ghiaccio di Ossini, mentre Lucarelli ha premiato il cambiamento con un 9, usando una metafora sul cambiamento climatico per evidenziare il suo scioglimento emotivo rispetto alla freddezza della settimana precedente...