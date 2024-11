Ballando con le Stelle: Nargi 'selvaggia', Pellegrini audace, Zilli si ritira

Ballando con le Stelle è tornato in onda sabato 2 novembre in prima serata su Rai 1 con un nuovo scoppiettante appuntamento. Nel corso della sesta puntata del dancing show condotto da Milly Carlucci , non sono mancati momenti di tensione e conferme sia per i giudici che per il pubblico. Ad infiammare la serata anche alcuni accesi confronti tra i concorrenti e la giuria, che come sempre ha espresso giudizi critici e diretti. Nina Zilli ha deciso di abbandonare definitivamente il programma in seguito ad alcuni problemi di salute.

Ballando con le Stelle, la gara: Ossini e Friedman contro la giuria

La sesta puntata di Ballando con le Stelle si è aperta con il jive di Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina, che ha portato subito un sorriso in studio grazie all'umorismo del comico. Paolantoni ha ironizzato sul turbante di Guillermo Mariotto, chiedendogli se nascondesse “i serpenti di Medusa”. La giuria ha espresso apprezzamento per la performance del comico, mentre Selvaggia Lucarelli ha aggiunto una nota sarcastica, affermando che Paolantoni è trattato come un “miracolo” per i progressi fatti. Massimiliano Ossini, in coppia con Veera Kinnunen, ha portato in pista invece un paso doble che non ha convinto la giuria, in particolare Fabio Canino, che lo ha criticato duramente. Il conduttore Rai non ha gradito i commenti negativi e ha risposto accusando la giuria di scoraggiare i concorrenti. Selvaggia Lucarelli, con la sua abituale schiettezza, ha definito la performance una “ciofeca” e ha assegnato un 4, dando vita a un vivace scambio di battute.

Subito dopo è stata la volta di Alan Friedman che ha eseguito un tango insieme a Giada Lini, dopo l’incidente della scorsa settimana dovuto alla caduta della ballerina a causa della perdita di un dente. L’americano ha spiegato di essersi adeguato alla richiesta della giuria di essere più serio, ma ha comunque improvvisato alcuni passi di twist. Selvaggia ha osservato un’involuzione nelle sue esibizioni, sostenendo che Friedman, dopo un buon inizio, si sia lanciato in interpretazioni macchiettistiche per dimostrare la propria autoironia. Il giornalista ha poi concluso in modo teatrale, salutando il pubblico con “Popolo italiano, viva l’allegria, abbasso la giuria!”...