Sonia Bruganelli come Koopmeiners: Ballando con le Stelle, è polemica

Lo scontro Lucarelli-Bruganelli a Ballando con le Stelle

Poi è arrivato il momento del giudizio di Selvaggia Lucarelli che ha commentato ironicamente: "Ti stai smontando, sembra che qualcuno te la stia tirando". "Secondo me non mi hanno ancora capito", ha ribattuto Bruganelli. "Cosa c'è da capire?", ha replicato la giurata. "Tanto. Se vuoi lo puoi mettere a pagamento sul tuo profilo e lo racconti", ha risposto caustica Sonia riferendosi alla newsletter a pagamento della giornalista. Quindi ha aggiunto: "Più di una volta hai parlato di me e le persone dovevano pagarlo per vederlo". Lucarelli ha ribattuto: "È un delitto? Io non ho mai avuto mariti e fidanzati ricchi, mi guadagno da vivere". Poi il commento sull'esibizione: "Tenendo conto degli acciacchi, hai ballato, anche se sei comunque tra i più scarsi. Hai provato a stare al mio posto, ma non ci sei riuscita". "Non sono interessata ai soldi quanto te. Hai raccontato una bugia e ti sei fatta pagare per farlo", ha concluso Bruganelli.