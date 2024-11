Ballando con le Stelle: Federica Nargi accelera e Pellegrini entusiasma

Nella settima puntata di Ballando con le Stelle 2024 , andata in onda sabato 9 novembre in prima serata su Rai1, non sono mancate esibizioni intense e momenti di tensione (in particolare, si è registrato un acceso scontro tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli ). La competizione si è fatta sempre più serrata, con i concorrenti che hanno cercato di dare il massimo per conquistare il favore della giuria e del pubblico. A brillare sono state ancora una volta Federica Nargi e Bianca Guaccero , che hanno attestato ancora una volta grande abilità e presenza scenica.

Ballando con le Stelle settima puntata: Ossini "arruffapopoli", Paolantoni genuino

Massimiliano Ossini e la sua partner Veera Kinnunen hanno aperto la serata esibendosi con un samba, che ha suscitato reazioni contrastanti da parte della giuria: Carolyn Smith ha apprezzato l'esecuzione, definendola conforme ai canoni della danza sportiva, mentre Guillermo Mariotto ha criticato l'interpretazione, affermando che non rispecchiava il samba brasiliano autentico. Selvaggia Lucarelli ha commentato ironicamente, definendo Ossini un "arruffapopoli" che punta sulla personalità per compensare eventuali carenze nel ballo. La gara è poi proseguita con Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina si sono esibiti in un paso doble. Ivan Zazzaroni ha apprezzato la performance: "La Napoli che mi piace di più, genuino", mentre Canino ha invece criticato l'atteggiamento dell'attore, accusandolo di prendere la gara con leggerezza, come se fosse lì solo per essere pagato, senza particolare impegno.

Successivamente, Furkan Palal?, accompagnato da Erica Martinelli, ha eseguito un merengue sulle note di Il triangolo di Renato Zero, includendo una scenetta scherzosa con Selvaggia e Rossella Erra. La performance dell'attore turco non è stata particolarmente apprezzata. Selvaggia Lucarelli ha commentato ironicamente, osservando un "declino dell’impero ottomano" in Palal? e dichiarando di voler cambiare "soap". Mariotto, al contrario, ha apprezzato il ballo, incoraggiando l’attore con un caloroso “Tu sia benedetto”...