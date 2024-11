Ballando con le Stelle, Bruganelli-Lucarelli, è ancora scontro: "Con la tua pubblicità..."

Nella clip che ha preceduto la sua esibizione, Bruganelli è tornata a parlare del battibecco avuto con Selvaggia la scorsa settimana: “Alla provocazione, ho risposto come ho risposto. Volevo solo dire ‘Parliamone mentre siamo entrambe presenti’”, ha detto per poi aggiungere: “Evidentemente, in una storia d’amore durata 30 anni, con 3 figli e tutto il resto, alcune persone hanno visto solo che Paolo fosse un personaggio pubblico, famoso e benestante. Questa è la sua modalità di vedere le storie, non la mia”. Tornati in studio, Lucarelli ha ironicamente ringraziato Sonia: “Grazie alla pubblicità, la mia newsletter questa settimana mi sono comprata un elicottero. Con la tua pubblicità le iscrizioni sono aumentate. Se me la fai anche stasera, mi compro il tuo jet privato”. “Non ce l’ho più”, ha replicato rapidamente Sonia, “Mi sono separata”.

Anna Lou in difficoltà, Ossini al top

Subito dopo è stata la volta di Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. La coppia si è cimentata in una samba che non ha convinto i giudici. Ivan Zazzaroni ha commentato: "Mi è mancata la velocità", mentre Selvaggia Lucarelli ha osservato: "È la prima volta che ti ho trovata in difficoltà", sottolineando così un calo di performance. Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen: si sono esibiti con un entusiasmante jive, che ha convinto tutti. "Esibizione top", per Smith, mentre Selvaggia Lucarelli ha sottolineato: "Hai ballato veramente, veramente bene".