'La star non sei tu', Lucarelli furiosa e Madonia cacciato da Ballando con le Stelle

Colpo di scena a Ballando con le Stelle : il ballerino Angelo Madonia ha lasciato il programma. La decisione è stata comunicata attraverso una nota diramata nel pomeriggio del 25 novembre, dove si legge: "La produzione, di concerto con RAI e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso". Ed ancora: "Ringraziamo Angelo per il contributo offerto sino ad oggi e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti. Il nome del nuovo Maestro che si avvicenderà con Angelo sarà reso noto nelle prossime ore".

Lo scontro tra Angelo Madonia e Selvaggia Lucarelli

Nell'ultima puntata di Ballando con le Stelle del 23 novembre 2024, si è verificato un acceso scontro tra il maestro di ballo Angelo Madonia e la giurata Selvaggia Lucarelli. La tensione è nata da una battuta della giornalista che, dopo la performance del ballerino con la Divina, ha commentato: "Sarà una coincidenza, ma stasera è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini-Madonia". Ed ancora: "Angelo hai dato il meglio di te stasera. Davvero, stasera siete sbocciati. Per la prima volta stasera c’era intesa, vi ho visto molto più morbidi e felici di ballare insieme. Tu, Federica, sei la concorrente che è cresciuta di più e per te è giusto che sia una vittoria".

La replica di Angelo Madonia non si è fatta attendere: "Volevo fare i complimenti a Federica. Se c’è stata questa sua crescita non è stato un caso. Ma si tratta del frutto di un lavoro e una connessione armonica di natura professionale e se questo esiste, è grazie anche alle persone che abbiamo accanto, io in particolare. Persone che ci hanno sostenuto". Lucarelli ha poi ribattuto: "Ma non fare il rosicone!". Parole che hanno suscitata una reazione inaspettata da parte del maestro di ballo, che ha replicato: "Qui la rosicona sei tu! Mi dispiace dirlo, ma la rosicona sei te. Sei tu che menzioni altre persone. Tu hai parlato di questo argomento". Mentre Selvaggia ha risposto: "Guarda che la star della coppia è Federica Pellegrini e non tu. E poi la mia sull’uscita di Sonia era una battuta. Ma ti pare che possa essere seria quando dico che è uscita Sonia ed è nata un’altra coppia? Capisci che danneggi Federica Pellegrini a fare così? La tua antipatia danneggia lei"...