"Madonia, rapporto con Federica Pellegrini impossibile": parla Milly Carlucci

Condizioni che pare non si siano verificate nel caso Madonia, dove vicende personali hanno interferito con la sua professionalità, rendendo difficile mantenere un clima di lavoro sereno con la sua allieva: "Purtroppo, Angelo è stato distratto da vicende personali che hanno reso impossibile lavorare serenamente con Federica Pellegrini".

Milly Carlucci sul caso Madonia

La decisione di escludere Madonia non è stata presa a cuor leggero, ma si è resa necessaria per preservare l'integrità e la serenità del programma. Milly Carlucci ha poi tenuto a precisare su Ballando con le Stelle: "È un programma che si basa su un assunto fondamentale. Prendiamo persone che sono famose in altri campi e che noi affidiamo a un maestro o una maestra. Il maestro diventa un mondo per questo personaggio. Diventa un supporto psicologico in tutto e per tutto". Poi ha aggiunto: "La paura di fare una figura di schifo c'è in tutti perché mette in gioco la propria carriera. L'assunto fondamentale è che debba esserci un'unità tra maestro e allievo. Un'unità che c'è sempre stata. Davanti alla giuria, il maestro difende l'allievo sempre e non mette le cose personali davanti alla giuria. Meno che mai devono avere riverbero sulla vita quotidiana"...