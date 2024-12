Ballando con le Stelle: Pellegrini vola, scontro Matano-Bruganelli, mistero Mariotto

Nella decima puntata di Ballando con le Stelle 2024 , andata in onda sabato 30 novembre in prima serata su Rai 1, si sono susseguiti momenti di grande emozione e colpi di scena. Se da un lato la competizione si è intensificata con esibizioni di alto livello, valutate dalla giuria (composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni), dall'altro la conduttrice Milly Carlucci ha dovuto fare i conti con la scomparsa improvvisa di Guillermo Mariotto dopo l'esibizione di Amanda Lear, ma anche con nuove polemiche, come quelle con Sonia Bruganelli .

Federica Pellegrini ha brillato in coppia con il nuovo maestro Paspale La Rocca (che ha sostituito Samuel Peron, infortunatosi durante le prove, già sostituto di Angelo Madonia).

Ballando con le Stelle: il ripescaggio e il ritito di Nina Zilli

La serata si è aperta con il ripescaggio. Il primo a scendere in pista è stato Alan Friedman in coppia con Giada Lini ha portato in scena lo showdance di A Chorus Line. Selvaggia ha ironizzato: “Si vede che in queste settimane hai pensato più a Donald e Kamala… Sei tornano giornalista”, mentre Mariotto è stato più diretto: “Non basta per essere ripescato”. Alan ha incassato: “Sono onorato di essere stato a Ballando”. La seconda coppia ad esibirsi è stata quella di Furkan ed Erica che hanno ballato un freestyle sulla reinterpretazione di “Anche Fragile” di Elisa, ma fatta dalla band di Paolo Belli. “E’ migliorato… ma non è cosa”, ha detto Canino. “Mi piace quello che avete fatto”, è invece il pensiero della Smith, che ha però visto pochi passi di danza. “Stasera ha ballato bene”, ha affermato Selvaggia Lucarelli. “Quello che ho visto ha smosso gran parte di me”, è stato invece il pensiero di Guillermo Mariotto, che ha sperato di vedere ancora l'attore turco in pista.

Nina Zilli e il suo partner Pasquale La Rocca hanno dovuto ritirarsi definitivamente dalla competizione a causa di un grave infortunio della cantante. Nonostante un iniziale miglioramento, la concorrente ha subito una nuova contusione con un'altra costola incrinata, rendendo impossibile la sua partecipazione al ripescaggio. Visibilmente amareggiata, ha espresso gratitudine verso il suo maestro, definendolo "una persona fantastica" e sottolineando di aver trovato in lui "un amico per la vita". In omaggio a Nina, Pasquale La Rocca ha eseguito il ballo preparato durante la settimana insieme a Maria Ermachkova, dedicando l'esibizione alla sua compagna di avventura...