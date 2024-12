Federica Pellegrini tra l'amore e Ballando: "Cosa mi ha ferito di più"

Federica Pellegrini e il caso Madonia a Ballando con le Stelle

"Ho provato po’ di disagio perché nella discussione con Selvaggia Lucarelli non c’entravo niente. Non parlavano del ballo, ma di altro e mi sono sentita a disagio. La discussione mi ha toccato poco, quella di Selvaggia era soltanto una battuta, anche perché io a casa ho una bimba e un marito. Forse quella più offesa sarei dovuta essere io, ma era solo una battuta per rompere il ghiaccio tra Selvaggia Lucarelli e Angelo Madonia", ha affermato Pellegrini ricordando lo scontro tra il ballerino e la giurta del dancing show. Poi ha aggiunto: "Quello che mi ha ferito di più è stato Angelo quando ha detto "Non è la mia competizione", io mi sono sentita da sola. Ho pensato: “Abbiamo passato due mesi a fare cosa?”. Non ho parlato con Angelo Madonia, non c’è stato modo. Mi aspettavo che da parte sua ci fosse un avvicinamento il giorno dopo la puntata. Speravo che ci fosse una chiacchiera, ma non c’è mai stato un messaggio diretto. Sono abituata ad avere un rapporto uno a uno. Poi si può parlare di tutto, ma il rapporto deve essere il nostro. Abbiamo archiviato la storia e poi è arrivato il povero Peron. Ci siamo divertiti tantissimo quella settimana, finché il venerdì sera alle prove generali ha avuto uno strappo. Pensavamo fosse un crampo perché stava camminando. Noi non ci volevamo credere, che dispiacere".

Sull'arrivo di Pasquale La Rocca, Federica ha confidato: "È stato bellissimo perché ho avuto modo di apprezzarlo nel suo percorso con Nina e mi è dispiaciuto tantissimo perché lui e lei avevano una magia incredibile, anche se c’è una competizione altissima. Mi è dispiaciuto tantissimo, ma siamo stati legati da un destino stranissimo"...