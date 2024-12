Ballando con le Stelle: Guaccero vince, Pellegrini e Nargi sul podio. Buffon ballerino

Gigi Buffon a Ballando con le stelle

Durante la finale di Ballando con le Stelle 2024, andata in onda il 21 dicembre, oltre ai Negramaro e Fiorella Mannoia, tra i super ospiti della serata c'è stato anche Gigi Buffon. L'ex portiere della Nazionale italiana e della Juventus ha partecipato all'evento in qualità di ospite d'onore, condividendo con il pubblico alcuni momenti significativi della sua carriera e della sua vita personale. Nel corso della puntata, Buffon ha presentato il suo libro autobiografico intitolato "Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi", edito da Mondadori, in cui racconta le sfide e le esperienze vissute nel mondo del calcio e nella sua vita privata. L'ex calciatore si è esibito accompagnato dalle ballerine Anastasia Kuzmina, Veera Kinnunen, Erica Martinelli, Rebecca Gabrielli e Giada Lini, sulle note sulle note della nuova versione di "Ho voglia di ballare con te", eseguita dal conduttore Paolo Belli in versione live.

Le parole di Buffon

Durante il suo intervento al dancing show, parlando della sua opera letteraria, l'ex calciatore ha detto: "Un libro che parte nel momento in cui decido di smettere di giocare. Una cosa particolare perché ho chiuso la carriera dopo 29 anni e non è facile per nessuno, a qualsiasi età. Mentre tutto intorno immaginava o poteva pensare che nel momento in cui camminavo dalla porta agli spogliatoi avrei fatto una scelta simile". Ed ancora: "Il titolo con cadere, rialzarsi due volte nella parabola di vita credo che sia un bel modo per affrontare la vita, riuscire a capire fino a dove ti puoi spingere e andare a verificare il limite tra sogno e realtà. Le cadute che ho fatto da ragazzo. Avevo un carattere esuberante, impulsivo...non hai paura di niente, ti senti invincibile e lì ci pensa la vita a farti ritrovare un po' di assennatezza. I portieri sono un po' matti, è un po' vero. I portieri sono persone altruiste che hanno coraggio, non possono offendere, solo difendere. devi avere una bella corazza per reggere agli urti della vita e dello sport".