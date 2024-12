Federica Nargi non le manda a dire: "Percorso trasparente, senza escamotage"

Federica Nargi ha condiviso nelle scorse ore un sentito post su Instagram dopo la finale di Ballando con le Stelle 2024 , dove ha ottenuto il terzo posto, dietro Federica Pellegrini e Bianca Guaccero . Nonostante il podio, l’ex Velina ha espresso grande soddisfazione per l’esperienza vissuta, definendola trasformativa. Nel suo messaggio, la compagna di Alessandro Matri ha scritto: " Si chiude qui un’esperienza che porterò per sempre nel cuore. Ballando con le Stelle non è stato solo un programma, ma un percorso che mi ha messa alla prova sotto ogni aspetto: fisico, emotivo e personale ".

Federica Nargi sui social



Federica Nargi ha poi proseguito il suo lungo messaggio social, lanciando una piccola frecciatina: "Ho messo l’anima, l’amore e tutta la passione che ho, e mi sono messa a nudo, con tutte le mie fragilità e i miei punti di forza. È stato un viaggio intenso, difficile e bellissimo, che mi ha trasformata". Ed ancora: "Ma non sarebbe mai stata la stessa cosa senza di te Maestro Luca Favilla, sei stato una guida, un compagno di avventura e hai avuto una pazienza infinita con me. Hai tirato fuori una parte di me che nemmeno io pensavo di avere e hai creduto in ogni nostra idea folle trasformandola in qualcosa di unico. Non smetterò mai di ringraziarti. Sei il mio maestro n°1, oggi e sempre! Orgogliosa del nostro percorso, fatto di trasparenza, passione e tanta fatica, senza escamotage". Rivolgendo un pensiero ai suoi numerosi sostenitori, Federica ha scritto: "E grazie a tutti voi. Sabato sera ci avete regalato un sostegno immenso. Ora torno a casa dalla mia famiglia che è la mia vittoria più grande, con un bagaglio di emozioni e ricordi che custodirò per sempre".