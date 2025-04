Ballando con le Stelle, in arrivo puntate speciali: torna Wanda Nara

Sognando Ballando con le Stelle: la giuria, i concorrenti e la data della messa in onda

"Festeggeremo insieme ai nostri storici maestri e l'inimitabile giuria", ha detto la conduttrice, confermando quindi la presenza di Ivan Zazzaroni, Fabio Carino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Per lo speciale di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha chiamato vecchie glorie del programma molto amate dal pubblico televisivo, tra questi anche: Gabriel Garko, Wanda Nara, Federica Pellegrini, Bianca Guaccero, Emanuele Filiberto e tanti altri.Durante le serate è prevista anche una gara tra 10 nuovi maestri. Tra le novità anche quella che chi vincerà, entrerà a far parte di diritto nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Il nuovo format,che prevede quattro puntate in totale, prenderà il via da venerdì 9 maggio in prima serata su Rai 1.