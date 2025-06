"Chiara Ferragni a Ballando con le stelle": l'indiscrezione sulla prossima edizione

Chiara Ferragni potrebbe calcare a breve il palco di Ballando con le Stelle , secondo quanto riferito da Roberto Alessi , direttore di Novella 2000, durante la puntata del 2 giugno de La Vita in Diretta. L'imprenditrice digitale, travolta da problemi giudiziari oltre che dalla separazione con Fedez, sarebbe dunque pronta per unirsi al nuovo cast di concorrenti selezionati da Milly Carlucci in vista dell'inizio della nuova edizione del popolare dancing show del sabato sera di Rai 1.

Chiara Ferragni nel cast di Ballando con le Stelle?

Nel corso del programma condotto da Alberto Matano, Alessi ha dichiarato: "Mi danno per certa la partecipazione di Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle", aggiungendo che l'imprenditrice digitale avrebbe già trovato il suo partner di danza: Pasquale La Rocca, il pluripremiato maestro che ha vinto insieme a Wanda Nara la scorsa edizione del popolare programma di intrattenimento televisivo. Il ballerino, da parte sua, non si è tirato indietro, anzi ha rincarato la dose commentando con entusiasmo: "Chiara è sempre stata il mio grande mito e crush". L'ex moglie di Fedez è già apparsa in tv in diverse occasioni, come ospite di Che Tempo Che Fa ma soprattutto come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023, dove fu protagonista di un discusso monologo femminista con il messaggio “Pensati libera”. La partecipazione di Ferragni a Ballando con le Stelle, se confermata, rappresenterebbe un nuovo inizio per l'influencer e segnare quindi una rinascita pubblica.