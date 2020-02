Coronavirus, sette morti in Italia

TORINO - E' morto questo pomeriggio all'ospedale Sant'Anna di Como il paziente trasferito dal Lodigiano nel fine settimana risultato positivo al tampone sul Coronavirus. L'uomo, 62 anni, residente a Castiglione d'Adda, già dializzato, presentava una serie di importanti patologie croniche pregresse. Aveva contratto il Covid-19 ed era stato trasferito nell'ospedale comasca nella notte tra venerdì e sabato. È la settima vittima italiana.

La sesta vittima in Italia

E' morto all'ospedale Sacco di Milano un ottantenne di Castiglione d'Adda risultato positivo al Coronavirus. Giovedì scorso era stato portato dal 118 all'ospedale di Lodi per un infarto, stesso giorno in cui era arrivato il 38enne che è stato il primo paziente risultato positivo al virus. L'ottantenne è stato ricoverato in rianimazione e poi, risultato positivo al virus, trasferito al Sacco di Milano dove è deceduto. Si tratta della sesta vittima in Italia.

Coronavirus, smentita la morte a Brescia

Non è dovuta, invece, al coronavirus, come si era pensato in un primo momento, la morte agli Spedali civili di Brescia di una donna di Crema che era stata trasferita ieri. Si tratta di una paziente oncologica e il quadro clinico era già compromesso.

Fontana: "La corsa agli alimenti non ha senso"

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ai microfoni di Rtl ha lanciato un messaggio distensivo alla popolazione: "La corsa agli alimenti non ha senso. I rifornimenti sono assicurati. Bisogna fare la vita di tutti i giorni come prima". Il riferimento è all'assalto che si è verificato nei giorni scorsi ai supermercati, praticamente svaligiati.

Coronavirus, Conte: “Valuteremo un nuovo stop delle partite”