Coronavirus, quarto morto in Lombardia: è il quinto in Italia

TORINO - Un uomo di 84 anni, ricoverato al Giovanni XXIII di Bergamo, è la quarta vittima italiana del Coronavirus, a cui è seguito un 88enne di Caselli Lande. Nell'ormai consueta conferenza stampa giornaliera di aggiornamento, il capo della Protezione civile e commissario straordinario all’emergenza, Angelo Borrelli ha annunciato la quinta vittima in Italia. "Sono 219 i contagiati e 5 i deceduti, si è aggiunto da pochissimo un decesso in Lombardia, un uomo di 88 anni di Caselle Landi", le sue parole. In tutti i casi si tratta di persone anziane che registravano già in precedenza un quadro clinico generale compromesso. Il deceduto a Bergamo era ricoverato da giorni all'ospedale "Papa Giovanni XXII".

Fontana: "La corsa agli alimenti non ha senso"

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ai microfoni di Rtl ha lanciato un messaggio distensivo alla popolazione: "La corsa agli alimenti non ha senso. I rifornimenti sono assicurati. Bisogna fare la vita di tutti i giorni come prima". Il riferimento è all'assalto che si è verificato nei giorni scorsi ai supermercati, praticamente svaligiati.

Coronavirus, Conte: “Valuteremo un nuovo stop delle partite”