Coronavirus, il bollettino aggiornato: 107 morti e 2.706 malati in Italia

ROMA – Come di consueto da qualche giorno, il commissario Angelo Borrelli ha fornito i dati aggiornati sull’emergenza coronavirus in Italia nel corso della conferenza stampa pomeridiana alla Protezione Civile. Sono 2.706 i malati per coronavirus nel nostro Paese, con un incremento di 443 persone in più rispetto a ieri e 107 i morti, 28 in più rispetto al 3 marzo. 276 le persone guarite, 116 in più rispetto a ieri: l'aumento è del 72,5%, il maggiore registrato negli ultimi giorni. Sono inoltre 295 i malati ricoverati in terapia intensiva, 66 in più rispetto a ieri; negli ospedali sono invece 1.346 i pazienti ricoverati con sintomi mentre 1.065 sono in isolamento domiciliare. Complessivamente sono finora 3.089 i contagiati dal coronavirus, comprese le vittime e le persone guarite. Quanto ai tamponi, ne sono stati eseguiti 29.837, dei quali oltre 25mila in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

Coronavirus, i dati regione per regione

Per quanto riguarda i dati regione per regione, la Protezione Civile fa sapere che sono 1.497 i malati in Lombardia, 516 in Emilia Romagna, 345 in Veneto, 82 in Piemonte, 80 nelle Marche, 31 in Campania, 21 in Liguria, 37 in Toscana, 27 nel Lazio, 18 in Friuli Venezia Giulia, 16 in Sicilia, 7 in Puglia, 7 in Abruzzo, 5 in Trentino, 3 in Molise, 9 in Umbria, 1 in provincia di Bolzano, in Calabria, 2 in Sardegna e 1 in Basilicata. L'unica regione senza casi di coronavirus è la Valle d'Aosta. I morti sono 73 in Lombardia (18 in più di ieri), 22 in Emilia Romagna, 6 in Veneto, 4 nelle Marche, 1 in Liguria e Puglia.