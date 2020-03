Coronavirus, è ufficiale: scuole chiuse in tutta Italia fino al 15 marzo

ROMA - Scuole chiuse da domani fino al 15 marzo per l'emergenza coronavirus. "Noi della trasparenza abbiamo fatto sempre la nostra regola d'azione, verità e trasparenza" ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla chiusura delle scuole. Conte ha spiegato: "Stiamo lavorando alacremente al Dpcm e torneremo a parlarvi presto. Puntiamo a firmarlo entro stasera, anche perché la chiusura delle scuole è da domani. Perché le misure sulla scuola? Perché in questo momento siamo concentrati ad adottare tutte le misure di contenimento diretto del virus o di ritardo della sua diffusione perché il sistema sanitario per quanto efficiente e eccellente rischia di andare in sovraccarico, in particolare per la terapia intensiva e sub-intensiva". A quanto si apprende da fonti governative, sulla chiusura delle scuole, come annunciato dalla ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, viene specificato che nelle zone rosse gli istituti rimarrano con i cancelli chiusi. Mentre è prevista "la sospensione dell'attività didattica in tutto il resto del Paese". Amministrazioni e segreterie, dunque, resteranno al lavoro.