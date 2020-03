Coronavirus, il bollettino aggiornato: 366 morti e 6.387 malati in Italia

TORINO - Sono 366, 133 in più di ieri, con un aumento del 57% in un giorno, i morti legati al coronavirus in Italia. Il maggior numero viene dalla Lombardia, 113. L'incremento dei malati, passati da 5.061 a 6.387 (+1.326), è stato del 26,2%. Meno marcato l'aumento delle persone guarite, diventate in totale 622, con un incremento di 33 unità (+5,6%). Infine i malati in terapia intensiva sono aumentati di 87 (+14,4%). Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nella conferenza stampa alla Protezione Civile.