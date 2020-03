Coronavirus, Tom Hanks: "Io e mia moglie Rita siamo positivi"

SYDNEY (AUSTRALIA) - Dopo il caso primo caso di coronavirus in Serie A, con il difensore della Juve Daniele Rugani che è risultato positivo al test del Covid-19, la pandemia, come l'ha definita ieri l'OMS, colpisce anche il mondo del cinema. L'attore hollywoodiano Tom Hanks e la moglie Rita Wilson, anche lei attrice, hanno annunciato di essere risultati positivi al test del coronavirus. Il Premio Oscar sul proprio profilo Twitter ha spiegato: "Rita ed io siamo in Australia. Ci siamo sentiti stanchi, raffreddati, con dolori al corpo. Rita aveva dei brividi che andavano e venivano. Anche febbre lieve. Ci siamo sottoposti al test del coronavirus ed è risultato positivo. Bene, ora… cosa fare? Ci sono dei protocolli da seguire. Saremo tenuti sotto controllo e isolati per tutto il tempo necessario. Vi terremo aggiornati".

Tom Hanks sarà il colonnello Parker nel film su Elvis Presley

I due attori si trovavano in Australia per le riprese del film di Baz Luhrmann su Elvis Presley, in cui Tom Hanks sarà il colonnello Tom Parker, nome d'arte di Andreas Cornelis van Kuijk, famoso per essere stato il manager del cantante. La produzione della pellicola sarà sospesa per alcune settimane e la Warner Bros, attraverso una nota ufficiale, ha chhiarito :"La salute e la sicurezza dei membri della nostra azienda è sempre la nostra massima priorità e stiamo prendendo precauzioni per proteggere tutti coloro che lavorano sulle nostre produzioni in tutto il mondo".

