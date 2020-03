Coronavirus, i numeri del 15 marzo: 20.603 positivi e 1.809 morti

ROMA – Non rallenta l’epidemia da Coronavirus in Italia, Paese in "quarantena" ormai da una settimana: sono 20.603 i malati da Covid-19, con un aumento di 2.853 persone rispetto a ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto le 27.747 unità. Il dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nella conferenza stampa giornaliera delle 18 alla Protezione Civile. Saliti a 1.809 i morti da Coronavirus nel nostro Paese con un incremento 368 morti decessi rispetto a ieri. Sabato l'incremento era stato di 175 morti. Sono invece 2.335 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il Coronavirus, 369 in più di ieri. Borrelli ha poi dato il benvenuto a Guido Bertolaso, chiamato come consulente per aiutare la Lombardia: "Sono felice che possa dare una mano alla regione Lombardia e che possa essere di questa partita – ha detto Borrelli - sono una persona che è stata cresciuta da Bertolaso e credo di aver imparato molto da lui. Il mio rapporto con lui è ottimo e sarò felice di lavorare insieme a lui".

Coronavirus, morti e malati per regione

Per quanto riguarda i dati regionali, secondo quanto fornito dalla Protezione Civile, i morti sono 1.218 in Lombardia (+252), 284 in Emilia Romagna, (+43), 63 in Veneto (+8), 81 in Piemonte (+22), 46 nelle Marche (+10), 8 in Toscana (+2), 33 in Liguria (+6), 9 in Campania (+3), 16 Lazio (+3), 14 in Friuli Venezia Giulia (+1), 16 in Puglia (+8), 5 in provincia di Bolzano (+2), 2 in Sicilia (+0), 3 in Abruzzo (+1), uno in Umbria (+0) uno in Valle d'Aosta (+0), 6 in Trentino (+4), uno in Calabria, 2 in Sardegna. I tamponi complessivi sono 124.899, quasi 85mila dei quali in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Sono invece 10.043 i malati in Lombardia (984 in più di ieri), 2.741 in Emilia Romagna (+392), 1.989 in Veneto (+214), 1.030 in Piemonte (+216), 1.087 nelle Marche (+224), 763 in Toscana (+149), 396 nel Lazio (+76), 296 in Campania (+53), 493 in Liguria (+109), 316 in Friuli Venezia Giulia (+45), 179 in Sicilia (+29), 212 in Puglia (+56), 367 in Trentino (+168), 128 in Abruzzo (+22), 139 in Umbria (+36), 17 in Molise (+0), 75 in Sardegna (+25), 56 in Valle d'Aosta (+15), 66 in Calabria (+7), 199 in Alto Adige (+29), 11 in Basilicata (+1).