Coronavirus, il bollettino del 16 marzo: 2.158 morti e 23mila malati

ROMA – Sono complessivamente 23.073 i malati di Coronavirus nel nostro Paese, con un incremento rispetto a domenica di 2.470 (ieri l'aumento era stato di 2.853): lo ha spiegato il commissario Angelo Borrelli nella consueta conferenza stampa quotidiana. Il numero complessivo dei contagiati - comprese morti e guariti - ha raggiunto i 27.980. Superate le 2mila vittime, che sono complessivamente 2.158, con un incremento rispetto a domenica di 349 morti. Ieri l'aumento quotidiano era stato invece di 368. Sono 2.749 invece le persone guarite dopo aver contratto il virus, 414 in più di ieri. "414 guariti, più di ieri, e 2470 nuovi positivi, meno di ieri, anche se mancano dati Puglia e provincia autonoma di Trento – ha detto Borrelli - ma come vedete anche dai dati della Lombardia il trend è in ribasso, registriamo questo dato". Sulla mancanza di mascherine il commissario per l’emergenza ha spiegato: “A breve si avvierà la produzione nazionale di mascherine, che è prevista anche nel decreto. Ricevo richieste di tantissime aziende che si propongono di produrle”.

Italia punto di riferimento per il mondo

Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, ha spiegato inoltre: “Questo è il tempo della massima attenzione e rigore per documentare la validità di approcci terapeutici che possono essere promettenti, ma la cui efficacia deve essere comprovata senza lasciarsi andare all'emotività. L'Italia sfortunatamente ha il numero maggiore di soggetti colpiti da Covid -19 ma ha anche la possibilità di rappresentare un punto di riferimento nella comunità scientifica internazionale e un ruolo pioneristico".