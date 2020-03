Coronavirus, si fa il video mentre sputa sulla frutta: denunciato un 25enne

CASERTA - Entra in un supermercato, si abbassa la mascherina e sputa sulla frutta. È successo a Caserta, dove un ragazzo di 25 anni ha pensato di divertirsi a modo suo in un momento di grande allarme a causa del Coronavirus. Non soddisfatto, ha pensato di postare il video su Instagram, con tanto di scritta "Infettiamo" a corredo. A seguito di numerose segnalazioni, la polizia è riuscito a identificare il trasgresso che ora dovrà rispondere per il reato di procurato allarme e inosservanza ai provvedimenti dell'autorità. "Neanche l'emergenza sanitaria da Coronavirus sembra fermare la stupidità di alcuni individui che amano mettersi in mostra sui social con atti scellerati", scrive su Facebook il consigliere regionale della Campania, Francesco Emilio Borrelli, . "L'imbecillità sta raggiungendo limiti mai neanche pensati prima, il cattivo utilizzo dei social e la mania di voler essere protagonisti sta aiutando in tal senso".