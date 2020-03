Coronavirus in Italia: 601 morti in un giorno, 6.077 totali

ROMA - Per il secondo giorno consecutivo subisce una flessione sia l'aumento dei malati che quello delle vittime. Dai dati della Protezione Civile comunicati dal commissario Borrelli emerge che sono 3.780 i positivi al Coronavirus in più in 24 ore, mentre ieri erano 3.957. Le vittime in un solo giorno sono invece 601, mentre l'aumento domenica era stato di 651. In totale sono 6.077.

Il paziente uno torna a respirare

In Italia più di 7.000 guariti

Sono 7.432 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il Coronavirus, 408 in più di ieri. Ieri l'aumento dei guariti era stato di 952. Superati invece i 50mila malati. Sono complessivamente 50.418, con un incremento rispetto a ieri di 3.780: domenica l'incremento era stato di 3.957. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 63.927.

Flessione in Lombardia

Sono in miglioramento i dati relativi all'emergenza Coronavirus in Lombardia dato che, rispetto a ieri, cala la crescita sia dei contagiati che dei decessi: i pazienti positivi sono 28.761, 1.555 in più rispetto a ieri, e le persone morte sono 3776, 320 in più. Ieri c'era stato un aumento di 1.691 casi, mentre i morti erano stati 361. È quanto ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, aggiungendo che le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1142, 41 in più rispetto a ieri.