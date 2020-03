Coronavirus, ben 51 medici contagiati solo nel Lazio

ROMA - Tra ospedalieri, medici di famiglia e del 118, sono 51 nel Lazio i medici contagiati dal Covid-19. A fornire il dato è il sindacato Anaao Assomed Lazio. Alcune delle persone affette dal coronavirus, spiegano, sono ricoverati all'Ospedale Spallanzani, altri sono in isolamento a casa. Intanto all'Ospedale Sant'Eugenio di Roma è stato chiuso il reparto di oculistica, dopo che 7-8 medici e una decina di infermieri sono risultati positivi.

Per tentare di arginare la diffusione del virus, nella Capitale proseguono i controlli a tappeto, come spiegato dalla sindaca Virginia Raggi sul suo account Twitter: "Grazie agli agenti della Polizia Locale per il loro impegno in questi giorni. Ieri a Roma effettuati 20 mila controlli e 45 denunce. Per alcuni ancora non è chiaro: contro #coronavirus bisogna rimanere a casa e uscire solo per reali necessità. #RestateACasa".