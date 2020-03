Coronavirus, la Spagna supera la Cina: 3.434 morti

MADRID (Spagna) - La Spagna supera la Cina nel numero complessivo di decessi a causa del Coronavirus, 3.434 contro 3.285, ed ora è seconda solo all'Italia, che ha il maggior numero di vittime al mondo, 6.820. Anche le infezioni in Spagna sono aumentate del 20% dal giorno arrivando a 47.610. Il ministero della Sanità spagnolo ha confermato che nelle ultime 24 ore si sono registrati 738 decessi. È l'aumento maggiore registrato in Spagna dall'inizio della crisi. I casi confermati nel Paese salgono oggi ad un totale di 47.610, con 7.937 nuovi contagi. Lo riferisce l'agenzia Efe.