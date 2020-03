Coronavirus, impennata dei contagi. I morti sono 712

ROMA - Sono 8.165 i morti in Italia a causa del Coronavirus, con un aumento rispetto a ieri di 712 vittime (662 i decessi comunicati ufficialmente nel bollettino odierno più altri 50 nel Piemonte, non conteggiati per un'evidente svista nel flusso di dati). Mercoledì l'aumento era stato di 683. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile nella conferenza stampa quotidiana, a cui non ha partecipato il capo dipartimento Angelo Borrelli, alle prese con un'influenza che non è frutto del Covid-19. Sono 10.361 le persone guarite, 999 in più di ieri. Sono complessivamente 62.013 i malati, con un incremento rispetto a ieri di 4.492 (dei 62.013 malati complessivi, 24.753 sono ricoverati con sintomi e 33.648 sono quelli in isolamento domiciliare). Sono attualmente 3.612 i pazienti in terapia intensiva in tutto il Paese. Il numero complessivo dei contagiati - comprese i guariti e i morti - ha raggiunto le 80.539 unità. Dopo quattro giorni di calo, risale quindi la curva dei contagi: oggi sono 4.492 mentre ieri l'aumento era stato di 3.491, martedì di 3.612, lunedì di 3.780 e domenica di 3.957.