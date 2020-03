Coronavirus, il bilancio: 969 morti, mai così tanti in un giorno

Ecco il consueto aggiornamento con il bollettino sull'emergenza Coronavirus in Italia. Fa il punto e il bilancio del giorno il Commissario Arcuri : "I guariti sono aumentati di 589, sono in totale 10.950. Purtroppo le persone decedute sono 969, di cui 50 sono relative a ieri a causa di una errata contabilizzazione di una regione. Il totale dei positivi in Italia è 66414 di cui il 6%, cioè 3732, in terapia intensiva. Ad oggi abbiamo trasferito 75 pazienti dalla Lombardia in altre regioni che hanno più posti in terapia intensiva. I dati ci dicono quanto sia globale e vasta la crisi sanitaria che stiamo vivendo. È una pandemia senza precedenti che colpisce i paesi più forti del mondo che stanno adottando progressivamente le misure adottate dall’Italia da qualche tempo. C’è bisogno di cooperazione, noi stiamo facendo fino in fondo la nostra parte. Stiamo gestendo da giorni tre questioni fondamentali: cercare i dispositivi che servono a combattere questa guerra; cercare di farli arrivare nei luoghi dove servono il prima possibile; lavorare senza sosta con l’obiettivo di rafforzare la filiera industriale per acquisire una produzione autoctona e dipendere sempre meno dalle importazioni. Il nostro sforzo è a 360 gradi".

Arcuri: "Sono aumentate le terapie intensive"

"Abbiamo avviato e concluso un lavoro per velocizzare le modalità e i tempi di distribuzione dei materiali che andiamo acquisendo. Da domani, grazie al Ministero della Difesa, utilizzeremo non più solo i camion per la consegna delle apparecchiature ma anche gli elicotteri. Impiegheremo anche il personale militare per aumentare il numero degli uomini che lavorano nei depositi per la distribuzione dei materiali che gli aerei ci consegnano. L’esercito ci aiuterà a portare ai cittadini e al personale medico i dispositivi che abbiamo acquisito nel minor tempo possibile. Oggi consegniamo 136 ulteriori impianti di terapia intensiva. Servono per assistere le persone in modo compiuto. Le terapie intensive sono oggi 8984, sono aumentate del 68%".

Coronavirus, i positivi regione per regione

I casi totali di Coronavirus sono 86.498, il totale dei deceduti dall’inizio dell’epidemia è 9.134. I guariti sono 10.950 e gli attualmente positivi sono 66.414. Dai dati della Protezione civile emerge che sono 23.895 i malati in Lombardia(1.706 più di ieri), 9.361 in Emilia-Romagna (+511), 6.648 in Veneto (+508), 6.347 in Piemonte (+397), 2.850 nelle Marche (+55), 3.170 in Toscana (+197), 2.060 in Liguria (+33), 2.013 nel Lazio (+178), 1.292 in Campania (+123), 1.027 in Friuli Venezia Giulia (+73), 1.164 in Trentino (+70), 833 in provincia di Bolzano (+42), 1.236 in Puglia (+141), 1.158 in Sicilia (+63), 925 in Abruzzo (+65), 824 in Umbria(+54), 413 in Valle d'Aosta (+35), 496 in Sardegna (+34), 469 in Calabria (+97), 86 in Molise (+5), 147 in Basilicata (+14).

Coronavirus, le vittime in ogni regione

Quanto alle vittime, se ne registrano 5.402 in Lombardia (+541), 1.267 in Emilia-Romagna (+93), 313 in Veneto (+26), 569 in Piemonte (+120), 336 nelle Marche(+26), 177 in Toscana (+19), 331 in Liguria (+51), 98 in Campania (+15), 118 nel Lazio (+12), 76 in Friuli Venezia Giulia (+4), 69 in Puglia (+4), 60 in provincia di Bolzano (+12), 39 in Sicilia (+6), 68 in Abruzzo (+5), 21 in Umbria (+1), 37 in Valle d'Aosta (+9), 102 in Trentino (+16), 18 in Calabria (+4), 21 in Sardegna (+2), 9 in Molise (+1), 3 in Basilicata (+2). I tamponi complessivi sono 394.079, dei quali quasi 227mila in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.