Coronavirus Italia, 28 marzo: scendono i morti, salgono i guariti

ROMA - “Sono complessivamente 70.065 i malati di Coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 3.651. Venerdì l'incremento era stato di 4.401. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 92.472”. A parlare è il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, tornato in conferenza stampa dopo i sintomi febbrili dei giorni scorsi. “Superate le diecimila vittime in Italia. I morti sono 10.023, con un aumento rispetto a ieri di 889. Venerdì l'aumento era stato di 969”. Sono invece 12.384 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il COVID-19, 1.434 in più di ieri. È l'incremento più alto registrato dall'inizio dell'emergenza.

Borrelli: “7 milioni per l’acquisto di mascherine”

"Finora sono stati donati sul conto corrente della Protezione civile oltre 61 milioni di euro, di cui 7,325 milioni sono stati spesi per l'acquisto di mascherine chirurgiche e un'altra parte, circa 7 milioni, per l'acquisto di 465 respiratori polmonari”.

Coronavirus, la situazione in Lombardia

È arrivato a quasi quarantamila il numero dei contagiati da Coronavirus in Lombardia. L'aumento rispetto a ieri è di 2117 positivi, che porta il totale esatto a 39.415. Stabile il numero dei deceduti: 542, uno cioè più di ieri (per un totale di 5944), mentre continua la frenata dei nuovi ricoveri. In terapia intensiva ci sono 1319 pazienti, ovvero 27 più di ieri, mentre i pazienti ospedalizzati non in terapia intensiva sono 11152, 15 in più. A Milano i casi sono 7783 con un aumento di 314 positivi, quindi in diminuzione rispetto ai 547 di ieri. Lo ha detto l'assessore Gallera.