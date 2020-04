Coronavirus, le migliori mascherine in circolazione: tutte le differenze

BOLOGNA - Un video, privato nelle intenzioni del protagonista, il direttore della Chirurgia vertebrale a indirizzo oncologico e degenerativo dell’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna Alessandro Gasbarrini, grande esperto del settore, nonché autore del primo trapianto al mondo di vertebre umane, ha avuto un'incredibile eco sui social, diffondendosi qua e là per la Rete in poche ore. Una situazione che non stupisce, in un'Italia sotto shock per l'emergenza Coronavirus.

Coronavirus: mascherine altruiste, egoiste ed intelligenti

Ma a cosa si deve il tam tam sui social? La risposta deriva dalle spiegazioni che il dottor Gasbarrini fornisce in merito alle mascherine utilizzabili per evitare il contagio da Coronavirus, utilizzando una terminologia semplice e diretta, che arriva ai più, semplificando ancor più la questione con una classificazione in tre differenti tipologie: definisce "altruiste" le mascherine chirurgiche, che proteggono gli altri, ma non chi le indossa (che risulta quindi esposto al virus): le preferite del medico chirurgo ("Se le portassimo tutti, non ci sarebbe bisogno d'altro"); "egoiste" quelle dotate di valvola e filtro Ffp2-3: mettono al riparo dalla possibilità di infettarsi, ma non chi ci circonda (il Covid è in grado di passare e contagiare); infine, le "intelligenti", con filtro Ffp2-3 (ma senza valvola), in grado di proteggere tanto se stessi, quanto gli altri.