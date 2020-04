Azzolina: “Maturità? Solo orale se non si torna a scuola entro il 18 maggio”

ROMA - Dagli esami al ritorno in classe, il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina ha fatto chiarezza sul capitolo scuole: "Due ipotesi per la maturità: se si torna a scuola entro il 18 maggio, ci sarà una prova nazionale di italiano gestita dal Miur e una seconda prova sarà preparata dalla commissione interna. Dobbiamo garantire prove attinenti agli apprendimenti - ha detto a Che tempo che fa -. Se non si tornasse a scuola ci sarà un'unica prova orale. Chiedo agli studenti responsabilità, sono il futuro del Paese. Gli studenti sono ammessi tutti alla maturità. Anche per la terza media ci sono due scenari diversi. Se non si torna gli studenti presenteranno un elaborato fatto con i loro insegnanti e saranno scrutinati durante lo scrutinio finale. L'esame si fa comunque. Ci sono Paesi che hanno eliminato l'esame".

"Non è il ministro dell'Istruzione che può stabilire quando il virus finisce. Fino a quando non ci sarà sicurezza i ragazzi non torneranno in classe, ho il dovere di pensare a degli scenari e realizzarli per fare sì che si continui a lavorare. Io penso che il Paese può essere orgoglioso e fiero di quello che il personale scolastico sta facendo come anche le famiglie". Mancando a maggio poche settimane alla fine dell'anno scolastico, "vale la pena rischiare?" le è stato chiesto dal conduttore Fabio Fazio. "Se c'è un rischio sicuramente no. Ascolterò quello che le autorità sanitarie diranno. La politica sarà ancora più prudente e si assumerà tutte le responsabilità: mai e poi mai metteremo a rischio la vita degli studenti", ha continuato la ministra.

Azzolina: “Da settembre ipotesi scuola a distanza”

È previsto un piano per riprendere le scuole in modalità a distanza se si riproponesse il problema virus anche in autunno? “È uno degli scenari a cui stiamo pensando. Penso al problema atavico delle classi pollaio in cui è difficile tenere il metro di distanza. Con lo staff del Ministero lavoreremo a tutti gli scenari. Domani in Cdm discuteremo a un decreto che farà riferimento anche a questi aspetti".