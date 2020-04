Coronavirus, in Italia altri 636 morti. Calano ancora i pazienti in terapia intensiva

ROMA - "Ad oggi il totale dei pazienti postivi al Coronavirus è di 93.187, con un incremento di 1.941 pazienti, di questi 3.898 in terapia intensiva: per il terzo giorno consecutivo il numero è negativo (-79 rispetto a ieri). 28.976 sono ricoverati con sintomi (27 in più rispetto a ieri), 60.313 in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. Il numero complessivo dei contagiati, comprese vittime e guariti, è di 132.547. I deceduti sono 636, che salgono così in tutto a 16.523. Il totale di guariti è invece di 22.837, rispetto a ieri +1.022". Lo ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nella consueta conferenza stampa.

Coronavirus, i contagiati regione per regione

Dai dati della Protezione civile emerge che sono 28.469 i malati in Lombardia (345 in più rispetto a ieri), 13.051 in Emilia-Romagna (+214), 9.722 in Veneto (+313), 10.545 in Piemonte (+368), 3,706 nelle Marche (+128), 5.301 in Toscana (+116), 3.117 in Liguria (+24), 3.300 nel Lazio (+114), 2.698 in Campania (+77), 1.396 in Friuli Venezia Giulia (+33), 1.838 in Trentino (+43), 1.260 in provincia di Bolzano (+34), 2.115 in Puglia (+93), 1.815 in Sicilia (+41), 1.425 in Abruzzo (+5), 872 in Umbria (-26), 567 in Valle d'Aosta (-9), 819 in Sardegna (+4), 722 in Calabria (+16), 187 in Molise (+0), 262 in Basilicata (+8). Quanto alle vittime, se ne registrano 9.202 in Lombardia (+297), 2.108 in Emilia-Romagna (+57), 662 in Veneto (+31), 1.251 in Piemonte (+83), 612 nelle Marche (+13), 350 in Toscana (+25), 595 in Liguria (+39), 204 in Campania (+15), 229 nel Lazio (+10), 158 in Friuli Venezia Giulia (+4), 195 in Puglia (+13), 164 in provincia di Bolzano (+6), 123 in Sicilia (+7), 169 in Abruzzo (+11), 44 in Umbria (+1), 96 in Valle d'Aosta (+5), 230 in Trentino (+13), 58 in Calabria (+2), 47 in Sardegna (+4), 13 in Molise (+0), 13 in Basilicata (+0). I tamponi complessivi sono 721.732, dei quali oltre 373mila in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.