NEW YORK (Stati Uniti d'America) - Sale a 10.252 il numero di morti per Coronavirus negli Stati Uniti: è quanto risulta dai dati diffusi dal governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, secondo cui le vittime nella Grande Mela sono 4.758. Dalla tabella mostrata da Cuomo, i casi di contagio negli Usa sono ora 344.554.

