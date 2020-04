Coronavirus, Stati Uniti secondi dietro all'Italia per decessi

Italia, Stati Uniti e Spagna, è questo il triste podio dei paesi con più decessi da Coronavirus. Gli Usa, che hanno registrato un'impennata di casi incredibile, hanno superato anche la Spagna e sono adesso al secondo posto dietro al nostro paese. Il bilancio aggiornato della Johns Hopkins University indica in fatti che negli States sono morte finora 14.817 persone a causa del Covid-19 contro le 14.792 della Spagna. L'Italia mantiene il primo posto con 17.669 decessi. Nella giornata di mercoledì, come è noto, gli Stati Uniti hanno registrato quasi 2.000 morti per il secondo giorno consecutivo. I casi nel Paese sono arrivati a quota 432.132, mentre i guariti sono 23.906.

