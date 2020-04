LONDRA (Regno Unito) - Sono 881 i nuovi morti per Covid-19 registrati in un giorno nel Regno Unito, che portano il totale a 7.978. Lo ha riferito il il ministero della Sanità britannico. I contagiati sono 65.077, le persone ricoverate 16.784: il picco è previsto per la prossima settimana.

