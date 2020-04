Coronavirus, conferenza Conte live dalle 14

ROMA - Sale l'attesa per la conferenza stampa di oggi alle 14 di Giuseppe Conte. Il premier farà un punto sull'emergenza Coronavirus nel nostro Paese. Dai dati forniti ieri dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli i malati di COVID-19 in Italia al momento sono 96.877, di cui 28.399 ricoverati con sintomi e 64.873 quelli in isolamento domiciliare. Sono 28.470 invece le persone guarite. Intanto si parla anche di un possibile prolungamento del lockdown fino al 3 maggio.

Come seguire la conferenza stampa di Conte

