Coronavirus, gli Stati Uniti superano i 18 mila morti!

Gli Stati Uniti superano i 18.000 morti a causa del Coronavirus: sono per esattezza 18.002. E' quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. "Voglio riaprire gli Stati Uniti il prima possibile, ma saranno i dati a determinarlo". Lo afferma Donald Trump, assicurando che ascolterà gli esperti su una possibile riapertura del paese in maggio. Dicendosi aperto a un eventuale nuova chiusura se nel caso l'epidemia dovesse riprendere piede dopo l'apertura, Trump precisa: sulla riapertura "sto guardano a quello che accade negli altri paesi, quello che fanno, cosa succede. Stiamo creando anche un comitato per riaprire il paese" che sarà annunciato martedì.

New York, foto shock: ad Hart Island fosse comuni