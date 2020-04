Fermato dalla polizia in farmacia: "Aspetto mia moglie", ma non è sposato

CAMAIORE (Lucca) – Aumentano i controlli in tutta Italia in occasione del weekend di Pasqua e, a Viareggio, spuntano scuse fantasiose per eludere il lockdown anti Coronavirus. Un uomo residente a Camaiore, ha dichiarato di essere in attesa della moglie che si era recata in farmacia ma, a seguito di accertamenti, è emerso che l'uomo non era coniugato: per questo motivo è stato sanzionato dai poliziotti del commissariato di Viareggio. Giovedì e venerdì, fanno sapere le forze dell’ordine, sono state controllate oltre 100 persone di cui 25 sanzionate perché lontane dalla propria abitazione senza giustificati motivi: tra le motivazioni addotte, e non ammissibili per la normativa straordinaria vigente per il Coronavirus, a spasso con il cane in pineta, in tre a bordo della medesima autovettura o in due a bordo del medesimo scooter “solo per fare un giro”, acquisto di beni non di prima necessità e jogging molto lontano da casa.

