Coronavirus, i dati del 12 aprile: "431 morti, calano i ricoverati"

Consueto bollettino aggiornato da parte del capo della Protezione Civile Borrelli per fare il punto in Italia sull'emergenza Coronavirus: "Il totale delle persone positive è di 102.253 con un incremento di 1.984 pazienti in più rispetto a ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 3.343 (-38). Di questi, 1176 sono in Lombardia, 2 in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 27.847 (-297). La maggior parte dei pazienti positivi sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi e sono 71.063 (69% del totale). Sono 19.899 le vittime dopo aver contratto il Coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 431. È l'incremento più basso da una settimana. Sabato l'aumento era stato di 619. I guariti sono 34.211 (+ 1.667). Sabato l'aumento dei guariti era stato di 2.079. Il trend di crescita dei contagi mostra un incremento di 4.092 nuove persone contagiate che porta il totale complessivo dei casi a 156.363, comprensivi sia delle persone attualmente positive sia di quelle decedute sia dei guariti".