Coronavirus, morto Sepulveda: era l'autore di "La gabbianella e il gatto"

Luis Sepulveda è morto oggi nell'Ospedale Universitario Central de Asturias (Oviedo), dove era stato ricoverato a fine febbraio, dopo avere contratto il Coronavirus. Lo scrittore risiedeva a Gijón (nelle Asturie) dal 1997 e gli era stato diagnosticato il Covid-19 dopo il suo ritorno dal festival della letteratura 'Correntes d'Éscritas', tenutosi a Póvoa de Varzim, in Portogallo. Autore di oltre 20 romanzi, libri di viaggio, saggi e sceneggiature, Sepulveda vinse il Premio Tigre Juan del 1989 con il suo romanzo 'Il vecchio che leggeva romanzi d'amore' ed il Premio Primavera de Novela nel 2009 con 'L'ombra di quel che eravamo'. 'Storia di una gabbianella e di un gatto che le insegnò a volare', diventata un film d'animazione per la regia Enzo D'Alo', lo ha consacrato come scrittore non solo per un pubblico adulto ma per tutte le età. Lo scorso ottobre aveva compiuto 70 anni festeggiati a Milano in un evento organizzato dalla sua casa editrice italiana, Guanda.

