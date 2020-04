Zaia: "Sperimenteremo l'Avigan contro il Coronavirus"

"L'Avigan è stato dato al Veneto: lo sperimenteremo a Verona e poi a Padova". Lo annuncia il governatore del Veneto Luca Zaia. "Lo abbiamo avuto - aggiunge - perchè si è tenuto conto moltissimo della nostra esperienza". Il presidente sottolinea che "al Veneto vengono proposte molte sperimentazioni" e che attualmente vi sono sette protocolli attivi in questo ambito.

Cos'è l'Avigan, il farmaco che si pensa possa sconfiggere il Coronavirus

Coronavirus in autunno è realtà

"Il tema del ritorno del Covid-19 in autunno è realtà": il governatore del Veneto concorda con la posizione del professor Walter Ricciardi. "Abbiamo fatto un incontro con gli assessori veneti per parlare della proiezione su settembre-ottobre - spiega - . Dovremo tutti essere a quel punto in perfetta forma fisica e molto performanti dal punto di vista sanitario". Zaia sottolinea che da settembre ci si deve aspettare "una fase 3 con una reinfezione acuta". Dunque, per il governatore, è necessario "essere ancora più performanti: i tamponi saranno le nostre munizioni". "Abbiamo fatto - conclude - più tamponi della Corea e della Lombardia".