"Coronavirus, l'epidemia potrebbe essere partita a settembre"

CAMBRIDGE (Regno Unito) - Il genetista Peter Forster, alla guida di un team di ricercatori dell'Università di Cambridge, staebbe cercando di risalire alla prima persona contagiata, mappando la storia genetica del Coronavirus al fine di rintracciarne la fonte. L'epidemia potrebbe essere iniziata in un giorno compreso tra il 13 settembre ed il 7 dicembre e Wuhan potrebbe non essere stato il luogo da cui è partito tutto. Osservando il virus in Cina, in Australia, in Europa e nel resto nel mondo, l'équipe avrebbe individuato tre varianti distinte, seppur strettamente correlate, di Covid-19, denominate A, B e C. La prima categoria è quella che è stata trovata nei pipistrelli, trasmesso poi ai pangolini, e si ritiene che possa essere stata la prima forma ad attaccare l'uomo e che sarebbe stata infatti riscontrata nei primi casi di positività in Cina e negli Stati Uniti (ma negli Usa c'è stata poi una mutazione). Anche in Australia ci sono molti casi del primo ceppo, ma secondo gli esperti si sta rapidamente diffondendo anche quello C. In Italia, nel Regno Unito e nel resto d'Europa si fanno invece i conti col virus di tipo B, una variante di quello A che avrebbe colpito anche la maggior parte dei pazienti cinesi e che si sarebbe diffuso da Singapore nel Vecchio Continente.

