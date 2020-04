Il laboratorio di Wuhan: "Il Coronavirus non si è diffuso da qui"

PECHINO (CINA) - "Nessuno dei ricercatori si è infettato e l'intero istituto sta conducendo ricerche in diverse aree correlate al coronavirus" ha detto Yuan Zhiming, il direttore della struttura dell'Istituto di virologia deputata alla gestione dei virus pericolosi che si trova a Wuhan, città cinese dalla quale la pandemia sembra essere partita. È "impossibile" che il Coronavirus Covid-19 si sia diffuso dai laboratori di Wuhan al mondo intero, afferma Zhiming. L'istituto aveva già respinto la teoria a febbraio, sostenendo di aver condiviso le informazioni sul virus in proprio possesso con l'Oms fin da gennaio. Pechino è sotto forte pressione per la gestione della vicenda, soprattutto da parte degli Stati Uniti che ritengono invece non vi sia stata chiarezza. Scienziati cinesi hanno affermato che il virus è probabilmente passato da un animale agli umani in un mercato che vendeva animali selvatici. Ma l'esistenza dei laboratori a Wuhan ha gettato un'ombra sulla città.

Coronavirus, il bilancio in Italia