"Coronavirus, nuovo sintomo? Dita dei piedi blu"

Secondo la stampa americana, ce ne potrebbe essere un altro. Come ha raccontato una donna di Los Angeles a ABC7: "Sono andata dal medico dopo aver notato che le dita dei piedi erano diventate blu e dopo ho scoperto di aver contratto il Coronavirus. Ero nella doccia e sentivo come se avessi delle vesciche, quando ho guardato...".

Sono tanti i sintomi associati al Coronavirus in questi mesi. Alcuni quasi sempre presenti, altri non accertati. Si va dalla febbre alta, alla tosse, al raffreddore, alla mancanza di respiro fino alla perdita di gusto e olfatto.

Eruzioni cutanee

In generale, sostengono negli Usa, ci sono diversi casi di pazienti affetti da Covid-19 in cui sono presenti eruzioni cutanee, tanto che l'American Academy of Dermatology ha pubblicato una guida che esorta i dermatologi a contemplare la possibilità che ci sia un rapporto di causa ed effetto.