Coronavirus, i dati in Italia: 454 morti e 20 positivi in meno

ROMA - Sono 454 i morti per Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore per un totale di 24.114 decessi dall'inizio dell'emergenza. Lo ha reso noto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli che ha fatto sapere anche come i positivi attuali, per la prima volta, siano diminuiti di 20 persone per un totale di 108.257 malati. I pazienti in terapia intensiva sono 2.537 (62 in meno rispetto a ieri), quelli in ospedale sono 24.906 (127 in meno rispetto a ieri), mentre i positivi in isolamento domiciliare, con sintomi lievi o asintomatici, sono 80.758 (il 75 per cento del totale). Sono invece 48.877 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il Coronavirus, 1.822 più di ieri. Il numero dei contagiati totali - compresi morti e guariti - è di 181.228, con un incremento rispetto a ieri di 2.256 positivi in più. Infine Borrelli ha reso noto il numero dei tamponi totali: 1.398.000 per un totale di 943.951 persone esaminate.

Coronavirus, morti e malati in Italia per regione

Dai dati della Protezione Civile si registrano 12.376 morti in Lombardia (+163), 3.079 in Emilia-Romagna (+56), 2.409 in Piemonte (+78), 1.112 in Veneto (+25), 667 in Toscana (+30), 957 in Liguria (+29), 822 nelle Marche (+15), 349 nel Lazio (+8), 309 in Campania (+5), 366 nella provincia di Trento (+6), 326 in Puglia (+10), 239 in Friuli Venezia Giulia (+14), 203 in Sicilia (+3), 263 in Abruzzo (+5), 249 nella provincia di Bolzano (+4), 58 in Umbria (+0), 86 in Sardegna (+0), 75 in Calabria (+0), 127 in Valle d'Aosta (+2), 24 in Basilicata (+0), 18 in Molise (+1). I tamponi complessivi sono 1.398.024, 41.483 più di ieri. Quasi 661mila sono stati effettuati in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Sono invece 34.587 i malati in Lombardia (90 in più rispetto a ieri), 13.522 in Emilia-Romagna (-30), 14.557 in Piemonte (+87), 10.061 in Veneto (-149), 6.568 in Toscana (+72), 3496 in Liguria (+6), 3.212 nelle Marche (+30), 4.365 nel Lazio (+44), 3.019 in Campania (-3), 1.929 nella Provincia di Trento (-42), 2.810 in Puglia (+24), 1.190 in Friuli Venezia Giulia (-147), 2.210 in Sicilia (+8), 2.062 in Abruzzo (+75), 1.540 nella provincia di Bolzano (-26), 424 in Umbria (-12), 854 in Sardegna (-10), 828 in Calabria (-16), 548 in Valle d'Aosta (-14), 242 in Basilicata (-5), 213 in Molise (-2).