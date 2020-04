Coronavirus, 437 nuovi morti. In calo positivi e pazienti in terapia intensiva

ROMA - Cala per il terzo giorno consecutivo il numero di persone attualmente positive al Coronavirus in Italia. Il dato attuale è di 107.699, dieci in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Sono 187.327 i casi totali di positività dall'inizio dell'epidemia. L'incremento rispetto a ieri è di +3.370. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 63.101 tamponi. Sono 437 le persone decedute in Italia nelle ultime 24 ore. Il totale dei deceduti è di 25.085. Sono 2.384 le persone attualmente in terapia intensiva: un decremento rispetto alle 24 ore precedenti di 87 unità. Nuovo record di guariti, un numero che sale complessivamente a 54.543 unità, con un incremento di 2.943 rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 2.723. Il numero dei contagiati totali dal Covid-19 in Italia - compresi morti e guariti - è di 187.327, con un incremento rispetto a ieri di 3.370.

Coronavirus, vittime e positivi regione per regione

Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 34.242 i malati in Lombardia (+264 rispetto a ieri), 13.084 in Emilia-Romagna (-160), 15.122 in Piemonte (+311), 9.991 in Veneto (-86), 6.167 in Toscana (-455), 3.476 in Liguria (+13), 3.230 nelle Marche (+12), 4.463 nel Lazio (+61), 2.998 in Campania (+52), 1.874 nella Provincia di Trento (-35), 2.874 in Puglia (+62), 1.308 in Friuli Venezia Giulia (-14), 2.287 in Sicilia (+28), 2.108 in Abruzzo (+41), 1.512 nella provincia di Bolzano (-24), 371 in Umbria (-36), 833 in Sardegna (-4), 821 in Calabria (+2), 501 in Valle d'Aosta (-21), 232 in Basilicata (-13), 205 in Molise (-8). Quanto alle vittime, se ne registrano 12.740 in Lombardia (+161), 3.204 in Emilia-Romagna (+57), 2.559 in Piemonte (+74), 1.181 in Veneto (+27), 705 in Toscana (+19), 1.022 in Liguria (+32), 845 nelle Marche (+11), 370 nel Lazio (+7), 327 in Campania (+10), 381 nella provincia di Trento (+5), 362 in Puglia (+11), 246 in Friuli Venezia Giulia (+5), 208 in Sicilia (+2), 276 in Abruzzo (+5), 256 nella provincia di Bolzano (+5), 61 in Umbria (+1), 96 in Sardegna (+3), 76 in Calabria (+0), 127 in Valle d'Aosta (+1), 24 in Basilicata (+0), 19 in Molise (+1).