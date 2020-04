Coronavirus, il sindaco: "Sanificate i mazzi di carte nei bar"

"Chiedo a tutti i gestori di contattare il Coc (Centro operativo comunale, ndr) e accordarsi per la consegna delle carte da gioco, utilizzate all'interno delle proprie attività, per procedere alla loro sanificazione tramite la macchina all'ozono". Così il sindaco di Roccafranca, comune di Brescia, Marco Franzelli dopo i numerosi decessi per Coronavirus di persone che frequentavano osterie e bar. Il sindaco si è convinto di disinfettare obbligatoriamente i mazzi di carte.

